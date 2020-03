Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 0196.: --Verdächtige Briefsendung--

Bremen (ots)

-

Ort: Brermen-Mitte, Bahnhofstraße Zeit: 24.03.2020, 14:00 Uhr

Eine verdächtige Briefsendung löste am Dienstagnachmittag erneut einen Polizei-Einsatz in der Bremer Innenstadt aus. Der Brief war an die Bürgerschaft geschickt worden. Von dort war ein Mitarbeiter mit der Postsendung unterwegs zur Anzeigenerstattung, als er auf Einsatzkräfte traf. Diese Beamten informierten Spezialisten, die den Brief vor Ort untersuchten. Der Umschlag enthielt eine erdähnliche Substanz, die ungefährlich war. In einem beiliegenden Anschreiben mit rechtextremen Inhalt war behauptet worden, dass es sich um "Corona verseuchte" Erde handeln würde.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421-362 38 88 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell