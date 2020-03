POL-HB: Nr.: 0155 --Trecker in der Stadt- Verkehrsbehinderungen am Nachmittag

Polizei Bremen

Ort: Bremen Zeit: 05.03.20

Bis zu 350 Treckerfahrer beteiligten sich am Donnerstagmorgen an einer Demo in Bremen. Für heute Nachmittag ist ein weiterer Aufzug geplant. Es kam und es wird weiter in der Stadt zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Zunächst versammelten sich die Fahrzeugführer ab etwa 6 Uhr im Bereich der Stromer Landstraße / Merkurstraße und Ludwig-Erhard-Straße in Woltmershausen und blockierten mit ihren Traktoren die Straßen. Gegen 8.30 Uhr setzte sich die Kolonne in Richtung Delmenhorst in Bewegung. Etwa 80 Fahrzeuge aus diesem Tross fuhren unter Polizeibegleitung in Richtung Horn, mit der Absicht dort vor einem Supermarkt in der Haferwende zu demonstrieren. Anschließend sollen die Teilnehmer in Richtung Lilienthal begleitet werden. Die Polizei stellte die Personalien diverser Fahrzeugführer fest und ermittelt wegen möglichen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Für 15 Uhr ist in der Neustadt eine weitere Trecker-Demo offiziell angemeldet. Unter dem Motto "Solidarität mit Molkereien" wollen sich die Teilnehmer mit mindestens 100 landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen in der Hanna-Kunath-Straße zu einer Kundgebung treffen und anschließend als Aufzug in die Heinrich-Focke-Straße fahren. Das Ende ist für 17 Uhr anvisiert. Hier wird es rund um den Flughafen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Polizei Bremen informiert Sie auch auf ihrem Twitter Kanal (@BremenPolizei). Folgen Sie uns für aktuelle Informationen.

