POL-HB: Nr.: 0105 --E-Bike-Diebe scheitern an aufmerksamen Polizisten

Ort: Bremen-Vegesack, Aumunder Markt Zeit: 11.02.2020, 21.30 Uhr

Am Dienstagabend stellten zivile Polizeibeamte in Vegesack zwei mutmaßliche Fahrraddiebe. Das Duo war gerade dabei, seine Beute abzutransportieren.

Gegen 21.30 Uhr bemerkten zivile Einsatzkräfte der Polizei im Kreuzungsbereich Georg-Gleitstein-Str./Zollstraße/Fährgrund zwei Männer, die sich verdächtig verhielten. Beide schauten sich immer wieder auffällig um und liefen scheinbar ziellos durch die Nacht. Auf Höhe des Aumunder Marktes machte das Duo schließlich Halt an einem alten grünen Damenrad und versuchte vergeblich, einen beladenen Anhänger an das Zweirad zu montieren. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zwei hochwertige E-Bikes auf dem Anhänger fest, jeweils gesichert mit einem Schloss. An den Schlössern konnten frische Aufbruchspuren festgestellt werden.

Der Inhaber der beiden Fahrräder konnte festgestellt werden. Die E-Bikes befinden sich mittlerweile wieder in seinem Besitz. Gegen die beiden 26- und 30-jährigen Tatverdächtigen wird jetzt in besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

