Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0463 --Zeugensuche nach Tritten gegen den Kopf--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Am Wandrahm Zeit: 21.07.2019, 22:50 Uhr

Am späten Sonntagabend kam es in der Bremer Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, bei der es auch zu Tritten gegen den Kopf gekommen sein soll. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:50 Uhr trafen in einem Parkhaus in der Straße Am Wandrahm mehrere Personen aufeinander. Nach einem Streitgespräch verließ Gruppe das Gebäude. Der spätere Täter folgte ihnen auf die Straße und pöbelte dort einen 22-Jährigen aus der Gruppe an. Unvermittelt schlug der bislang unbekannte Mann diesem mehrfach ins Gesicht, bis dieser zu Boden fiel. Dort trat der Angreifer ihm wiederholt gegen den Kopf. Er hörte erst auf, nachdem ihn die anderen Personen aus der Gruppe des am Boden liegenden wegdrängen konnten. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht nach ersten Erkenntnissen keine Lebensgefahr.

Er wird als ca. 20 - 25 Jahre alt beschrieben. Er soll dunkles, kurzes Haar gehabt haben und eine schwarze Adidas-Jacke, ein schwarzes Basecap und blaue Nike-Sneaker getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

