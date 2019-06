Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0400 --Containerschiff pumpt Abwasser in die Weser--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremerhaven, Außenweser Zeit: 26.06.2019, 10:00 Uhr

Bei einer Routinekontrolle bemerkte die Wasserschutzpolizei am Mittwochmorgen an der Bremerhavener Stromkaje, dass ein Containerschiff sein Abwasser in die Weser pumpte. Die Einsatzkräfte stoppten die Verunreinigung, schrieben eine Strafanzeige gegen den leitenden Ingenieur und verhängten ein Bußgeld.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Pumpen des Abwassersystems auf außenbords gestellt waren. Auch ein Abwassertank war nicht vorhanden. Daraufhin wurde die Besatzung des unter liberianischer Flagge fahrenden Frachters angewiesen, die Außenbordverbindung zu schließen. Das Abwasser musste für die Weiterfahrt an Bord gelagert werden. Gegen den für die Wartung zuständigen Ingenieur leiteten die Polizisten der Wasserschutzpolizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung ein. Daraufhin wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.500 Euro eingezogen und Bußgelder aufgrund weiterer Umweltvergehen verhängt. Der Frachter hat Bremerhaven mittlerweile wieder Richtung Ostsee verlassen.

