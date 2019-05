Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0325 --Räuber in Haft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 10.05.2019

Ein 29-Jähriger gesuchter Räuber ist am Freitagmittag in Vegesack durch die Polizei Bremen verhaftet worden. Aufgrund mehrerer Raubtaten lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der 29-Jährige dringend tatverdächtig eine Tankstelle am Osterdeich am 22.04.2019 (siehe PM Nr. 0277) und eine in der Holleralle Anfang Mai überfallen zu haben. Auch gilt er als Tatverdächtiger für zwei Raubüberfälle auf Hotels am 09.05.2019 in der Löningstraße (siehe PM Nr. 0315) und am Rembertiring nur einen Tag später. Videoaufnahmen und Zeugenaussagen führten die Ermittler schnell auf die Spur des 29-Jährigen, so dass über die Staatsanwaltschaft Bremen beim Amtsgericht ein Haftbefehl erwirkt werden konnte.

Zum Verhängnis wurde dem Mann dann ein Ladendiebstahl am Freitagmittag in der Gerhard-Rohlfs-Straße. Die Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes erwischten den 29-Jährigen beim Diebstahl diverser Artikel und riefen die Polizei.

Einsatzkräfte nahmen den per Haftbefehl Gesuchten fest. Er wurde an die Justizvollzugsanstalt übergeben.

