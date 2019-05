Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0318 --Neuer Experte bei der Polizei Bremen --

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, Polizeipräsidium Zeit: 13.05.2019

Am Mittwoch nimmt ein neuer Experte seine Arbeit bei der Polizei Bremen auf. Dr. Jasper Schwampe ist Politik- und Sicherheitswissenschaftler und zukünftig für den Bereich der Extremismusprävention im Landeskriminalamt zuständig.

Dr. Schwampe arbeitete zuvor als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Universität Aarhus in Dänemark und fungierte bereits als Gastwissenschaftler an den Universitäten in Yale/USA und in Sarajevo/Bosnien. Der gebürtige Kieler verfügt über einen Bachelorabschluss der Universität Kiel und einen Masterabschluss der Universität von Aberystwyth in Wales/Vereinigtes Königreich. Im vergangenen Jahr schloss der 34-Jährige seine Promotion über muslimische Auslandskämpfer in Bosnien ab. In diesem Zusammenhang führte er unter anderem mehrmonatige Feldforschungen in Bosnien durch.

Die Polizei Bremen stärkt mit diesem neuen Mitarbeiter ihre Rolle als wichtiger Akteur in der Extremismusprävention im Land Bremen. Als dieser ist sie ein starker Partner im ressortübergreifenden KODEX-Netzwerk. KODEX ist das bei dem Senator für Inneres eingerichtete Kompetenzzentrum für Deradikalisierung und Extremismusprävention und verknüpft die unterschiedlichen Maßnahmen der Senatsressorts in diesem Aufgabenbereich.

Durch die Anzahl an Salafisten im Land Bremen, die Vorbereitung auf zurückkehrende Syrien-Ausreiser_innen und neue Entwicklungen im Bereich des Rechtsextremismus - ist das Thema Extremismusprävention und Deradikalisierung so wichtig wie nie.

,,Mit Dr. Schwampe verfügt die Polizei Bremen nun über einen zentralen Ansprechpartner für Extremismusprävention, der mit seiner hohen Fachkompetenz sowohl in der Weiterbildung von Mitarbeiter_innen anderer Behörden als auch in der Konzeption polizeilicher Maßnahmen in diesem Bereich einen wertvollen Fähigkeitszuwachs darstellt", erklärt Dr. Daniel Heinke, Leiter des Landeskriminalamtes.

