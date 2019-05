POL-HB: Nr.: 0322 --Streit eskaliert

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, Neustadtswallanlagen Zeit: 12.05.2019, 03.20 Uhr

In der Nacht zu Sonntag verletzte eine Gruppe Unbekannter einen 33-Jährigen mit einem Messer in der Bremer Neustadt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Feuerwehr Bremen meldete der Polizei am frühen Sonntagmorgen einen Mann mit Schnittverletzungen an einer Haltestelle in der Langemarckstraße. Nach ersten Erkenntnissen lief der stark alkoholisierte Bremer gegen 03.20 Uhr aus Richtung Haltestelle durch den dortigen Park, als er mit einer fünfköpfigen Gruppe in Streit geriet. Einer aus dieser Gruppe soll den 33-Jährigen dann mit einem Messer verletzt haben. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 33-Jährige verhielt sich äußerst unkooperativ und machte weder zum Tatablauf noch zu den Tatverdächtigen weitere Angaben.

Die Polizei fragt, wem die Personengruppe gegen 03.20 Uhr in diesem Bereich aufgefallen ist. Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888.

