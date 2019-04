Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 0286 -- Polizei nimmt zwei Einbrecher auf frischer Tat fest --

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, Nansenstraße Zeit: 26. April 2019, 01:00 Uhr

Zwei 32 und 48 Jahre alte Männer sind in der Nacht zu Freitag bei einem Einbruch in eine Dienstleistungsfirma in Bremen-Walle von Polizisten auf frischer Tat gestellt und festgenommen worden. Der Firmeninhaber erhielt eine Alarmmeldung und informierte daraufhin die Polizei. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, überraschten sie die beiden Einbrecher noch in der Firmenhalle. Die Männer hatten hier bereits Diebesgut zum Abtransport bereit gelegt. Zuvor hatten die Täter ein Fenster zu einem angrenzenden Büro aufgehebelt und waren durch dieses in den Gebäudekomplex eingestiegen. Im Büro durchwühlten die Tatverdächtigen sämtliche Schubladen. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell