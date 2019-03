Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0220--Autoaufbrecher gefasst--

Bremen (ots)

-

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Mittwochmorgen in Gröpelingen einen Autoaufbrecher fest. Er hatte sich zuvor an drei geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Eine aufmerksame Anwohnerin beobachtete ihn und alarmierte die Polizei.

Die Zeugin beobachtete den Mann, wie er die Seitenscheiben eines Seats und eines Volkswagens einschlug und Sachen daraus entwendete. Die Frau alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte konnten auf Grund der guten Beschreibung der Zeugin einen Tatverdächtigen noch in der Nähe stellen. Er führte noch Beute bei sich, die einem weiteren Autoaufbruch in Tatortnähe zugeordnet werden konnte. Der 33-Jährige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät: "Ihr Auto ist kein Tresor! Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät, Ihr Smartphone oder andere Wertsachen nicht im Fahrzeug. Diebe nutzen jede sich bietende Gelegenheit!"

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell