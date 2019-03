POL-HB: Nr.: 0212--Zeugen nach Pfeffersprayattacke gesucht

Polizei Bremen

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Seewenjestraße Zeit: 24.03.19, 23.00 Uhr

Am Sonntagabend überfiel ein unbekannter Mann in Gröpelingen einen 24 Jahre alten Mann auf dem Nachhauseweg. Der Täter bedrohte den Passanten mit einem Pfefferspray und einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23.00 Uhr befand sich der 24-Jährige in der Seewenjestraße, als der Unbekannte mit Pfefferspray in seiner Hand auf ihn zukam. Da der Mann nicht reagierte, holte der Täter zusätzlich ein Messer aus seiner Hosentasche heraus. Daraufhin schubste der Mann den Angreifer weg und versuchte wegzulaufen. Dieser sprühte ihm jedoch Pfefferspray ins Gesicht und nahm die Tasche des 24-Jährigen an sich. Der Mann wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Der Räuber soll zwischen 20 und 30 Jahren alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hat schwarze Haare und trug einen Oberlippenbart. Der Angreifer soll einen türkischen Akzent haben. Er war zur Tatzeit mit einem dunklem Rollkragenpullover und einer dunkelblauen Wellensteyn-Jacke bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise zu dem Unbekannten geben kann. Vermutlich hielt dieser sich vor der Tat zusammen mit einer Frau und einem Kind vor dem dortigen Supermarkt auf. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421-362-3888 zu melden.

