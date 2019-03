POL-HB: Nr.: 0185 --Taxi überfährt 21 Fahrräder

Polizei Bremen

Nr.: 0185 --Taxi überfährt 21 Fahrräder--

Ort: Bremen-Mitte, Breitenweg Zeit: 09.03.19, 10.30 Uhr

Ein 56 Jahre alter Mann überfuhr mit seinem Taxi am Sonnabendvormittag in der Bremer Innenstadt 21 abgestellte Fahrräder. Der Fahrer musste zuvor einem anderen Auto ausweichen.

Der 56-Jährige befuhr den linken Fahrstreifen der Straße Breitenweg in Richtung Rembertiring. Als vor ihm der 58 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte, musste er ausweichen und prallte gegen die abgestellten Fahrräder unter der Hochstraße. Der Taxi-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

