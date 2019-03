Polizei Bremen

POL-HB: Nr.0183 --Polizei fasst Schreibwarenladen-Räuber--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Gottfried-Menken-Straße Zeit: 4.3.19, 19.10 Uhr

Am Montagvormittag überfiel ein Unbekannter mit einer Schusswaffe einen Schreibwarenladen in der Bremer Neustadt. Die Polizei konnte nun den mutmaßlichen Täter, einen 16 Jahre alten Jugendlichen, ermitteln.

Der Räuber betrat gegen 10.50 Uhr das Geschäft in der Gottfried-Menken-Straße und bedrohte die 52-jährige Kassiererin mit einer schwarzen Schusswaffe. Er ließ sich das Geld aus der Kasse aushändigen und verstaute es in einem Stoffbeutel. Anschließend flüchtete er in die Thedinghauser Straße.

Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte die Ermittler zu einem 16-jährigen Jugendlichen aus dem Bremer Umland. Bei der Durchsuchung seines Zimmers konnten am Freitag Beweise gefunden und sichergestellt werden. Der Junge war geständig und gab die Tat zu. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

