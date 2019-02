POL-HB: Nr.: 0115 --Gassigeher zeigt sich aufmerksam: zwei Einbrecher festgenommen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Kattenturm, Auf dem Beginenlande Zeit: 14.02.2019, 06:15 Uhr

Die Polizei konnte am Donnerstagmorgen zwei Männer festnehmen, nachdem sie in einen Kellerraum in Bremen-Kattenturm eingebrochen waren. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Tat beobachten und alarmierte die Einsatzkräfte.

Gegen 06:15 Uhr fiel einem Gassigeher in der Straße "Auf dem Beginenlande" eine verdächtige Szene auf: Zwei Männer schienen vor einem Mehrfamilienhaus augenscheinlich "Schmiere zu stehen." Bei näherem Hinsehen bemerkte der Zeuge durch eines der Kellerfenster des Gebäudes eine dritte Person, die dort versuchte, eine Waschmaschine abzumontieren. Als die drei Männer die Blicke des Zeugen wahrnahmen, ergriffen sie umgehend die Flucht. Der Passant verständigte die Polizei und konnte eine gute Personenbeschreibung der Flüchtigen nennen.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Einsatzkräfte führten zur schnellen Festnahme zweier Tatverdächtiger im Umfeld des Tatortes. Zurzeit werden Haftgründe gegen die beiden Männer geprüft.

Der dritte, bislang unbekannte, Täter soll ca. 180-185 cm groß gewesen sein und einen grünen Parka getragen haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden. Weiterhin lobt die Polizei ausdrücklich das vorbildliche Verhalten des Zeugen. Sollten Sie Opfer einer Straftat werden, versuchen Sie nicht "den Helden zu spielen!" Häufig reicht es bereits aus, sich Tätermerkmale und die Fluchtrichtung zu merken.

