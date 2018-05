POL-HB: Nr.: 0287--Verdächtige Person: Einkaufsmarkt geräumt

Bremen (ots) -

-

Ort: Bremen-Huchting, Alter Dorfweg Zeit: 3.5.17, 10.30 Uhr

Eine verdächtige Person löste am Donnerstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz in einem Einkaufszentrum in Huchting aus. Der Verdächtige konnte von Einsatzkräften überwältigt und festgenommen werden.

Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes im dortigen Einkaufs-Center alarmierte die Polizei am Vormittag. Ein verdächtiger Mann mit Rucksack hatte gedroht, eine Bombe im Markt hochgehen zu lassen. Der Mann flüchtete anschließend. Dabei ließ er seinen Rucksack im Markt zurück. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen nach kurzer Flucht festnehmen. Bombenentschärfer der Polizei und Sprengstoffhunde der Bundespolizei wurden alarmiert und überprüfen derzeit den verdächtigen Gegenstand. Der Markt wurde von der Polizei geräumt, der Ort umfangreich abgesperrt.

Die Zufahrtsstraßen zum Einkaufsmarkt wurden ebenfalls weiträumig gesperrt. Die polizeilichen Maßnahmen dauern noch an.

