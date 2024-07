POL-HA: Junger Mann nach Schlägerei gestellt

Hagen-Altenhagen (ots) - Am Donnerstag (11.07.) kam es in einem Mehrfamilienhaus in Altenhagen gegen 19 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Eine Hagenerin gab an von ihrem Ehemann geschlagen worden zu sein. Sie schilderte, dass ihr der 49-Jährige bei einem Streit mit der Faust in das Gesicht geschlagen habe. Die Hagenerin begab sich anschließend eigenständig in ärztliche ...

