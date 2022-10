Polizei Hagen

POL-HA: Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (19.10.2022) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec und einem Auto. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger von der Kampstraße in einen Kreisverkehr. Zeitgleich war eine 26-Jährige mit ihrem Ford über die Bergstraße in den Kreisverkehr hineingefahren. Die Frau übersah den Hagener und erfasste ihn. Der Mann prallte mit der rechten Rumpfseite gegen das Fahrzeug. Er stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei etwa 250 Euro. (arn)

