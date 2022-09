POL-HA: Drogendealer reißt sich bei Flucht die Hand an einem Zaun auf

Hagen-Haspe (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitagabend (16.09.2022) und Sonntagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in die Friedrich-Harkort-Grundschule in Haspe ein. Ein 45-jähriger Mitarbeiter der Schule in der Twittingstraße rief am Sonntag, gegen 14.00 Uhr, die Polizei hinzu, als er das aufgehebelte Fenster eines Klassenraumes im Erdgeschoss erkannte. ...

mehr