POL-HA: Mann versagt Zutritt zu Lokal und wird Opfer einer Körperverletzung

Hagen-Mitte (ots)

In einem Café in der Körnerstraße kam es am Donnerstag (21.07.2022) gegen 22.50 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei Personen, die in der Vergangenheit bereits aggressiv aufgefallen waren, wollten in eine Gaststätte gehen. Ein 52-Jähriger hielt die Männer jedoch am Eingang auf und verwies sie des Lokals. Während eines unmittelbar aufkommenden Streits zog einer der Täter plötzlich ein Pfefferspray aus der Hosentasche und sprühte dem Hagener in das Gesicht. Dann entstand eine Rangelei, bei der der 52-Jährige im weiteren Verlauf mit einem Gegenstand mehrfach auf den Kopf geschlagen wurde. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung "Am Widey".

Beide Täter waren etwa 25 Jahre alt und hatten eine normale Statur. Einer der Männer hatte lockige Haare. Polizisten konnten in der Straße am Hauptbahnhof zwei Personen ausfindig machen. Es wird aktuell geprüft, ob sie mit der Tat in Verbindung stehen. (arn)

