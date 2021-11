Polizei Hagen

POL-HA: Keller aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Hagen-Oberhagen (ots)

Gleich in mehrere abgeschlossene Kellerräume drangen bisher Unbekannte ein. Die Einbrüche passierten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (07.11./08.11.) in der Hochstraße. Insgesamt brachen die Täter in einem Mehrfamilienhaus zehn Keller auf, bei zwei abgeschlossen Räumen scheiterten sie. Was die Einbrecher alles gestohlen haben, steht noch nicht abschließend fest.

Die Beamten der Kripo Hagen suchen nun Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen im Bereich der Hochstraße gesehen haben.

Hinweise bitte an die Polizei Hagen unter 02331/986-2066 (mz)

