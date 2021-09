Polizei Hagen

POL-HA: Passanten entdeckten Gefahrenstelle an der Ennepe

Hagen-Haspe (ots)

Am 02.09.2021 wurde eine Polizeistreife durch Zeugen gegen 12:30 Uhr auf eine Gefahrenstelle in der Straße Im Ennepetal aufmerksam gemacht. Am Ende der Straße in der Nähe der Ennepe im Bereich der Hammerstraße klaffte ein ca. 1 mal 4 Meter großes Loch in der Fahrbahn. Dieses Loch war bereits durch eine Baustellenabsperrung gesichert worden. Unbekannte entfernten jedoch in der vergangenen Nacht die Baustellenabsperrung und warfen diese in die ein paar Meter tiefer liegende Ennepe. Ob das Loch in der Fahrbahn durch die Überflutungen im Juli hervorgerufen wurde, ist nicht bekannt. Die Polizisten sicherten die Gefahrenstelle und legten eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vor. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der 02331 986 2066 zu melden (ros).

