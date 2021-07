Polizei Hagen

POL-HA: Ziviler Einsatztrupp kontrolliert per Haftbefehl gesuchten Mann in Wehringhausen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag (28.07.2021) überprüften Beamte des zivilen Einsatztrupps in Wehringhausen die Personalien eines 36-jährigen Mannes, der per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 15.30 Uhr führten sie die Kontrolle auf einem Parkplatz in der Wehringhauser Straße durch. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 36-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Die Kripo-Beamten verhafteten den Mann und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. (sen)

