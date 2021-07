Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Computerbetruges - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Eckesey (ots)

Bereits am Dienstag (25.05.2021) stahl ein unbekannter Täter die Handtasche einer 78-jährigen Hagenerin aus deren Auto. Sie hatte ihren PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Freiligrathstraße geparkt. Während sie den Einkaufswagen wegbrachte, kam es zu dem Diebstahl der Tasche. Anschließend hob der Täter mit der darin befindlichen ec-Karte der 78-Jährigen an einem Bankautomaten Geld ab. Dabei filmte ihn eine Überwachungskamera. Nun liegt ein Beschluss des Gerichts zur Veröffentlichung der Aufnahme vor. Hinweise zur Identität des Mannes oder dessen Aufenthaltsort nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Zu dem Foto gelangen Sie über den folgenden Link:

https://url.nrw/TV25052021

