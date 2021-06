Polizei Hagen

POL-HA: Speiseöl macht Dortmunder Str. spiegelglatt im Sommer

Hagen-Bathey (ots)

Am frühen Donnerstagabend, gegen 19:00 Uhr,meldet ein Autofahrer, dass er unter der A1 Brücke an der BAB-Auffahrt Hagen-Nord, weggerutscht sei. Des Weiteren soll diese rutschige Angelegenheit auf die A1 in FR Bremen führen. Die BAB-Auffahrt in diese Richtung wurde gesperrt. Ebenso die Gegenrichtung. Das zuständige Umweltamt und eine Spezialfirma wurden informiert. Die BAB A1 scheint nicht oder nur minimal betroffen zu sein. Die Autobahnmeisterei ist ebenfalls im Einsatz. Nach Aussagen der Spezialfirma soll es sich um Speiseöl handeln. Eine herkömmliche Reinigung gelingt nicht wirklich. Um den Schaden zu bereinigen soll ein Spezialstreufahrzeug mit einem chemischen Gemisch die Fahrbahndecke reinigen. Vorrausichtliche Dauer bis in die Morgenstunden des Freitag. Der Berufsverkehr kann davon betroffen sein. Bisher gibt es keine Hinweise auf den Verursacher.

