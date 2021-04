Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit Luftgewehr in der Hand in Wehringhausen angetroffen

Hagen (ots)

Auf der Wehringhauser Straße ging am Sonntag (25.04.2021) ein 41-Jähriger mit einem Luftdruckgewehr auf dem Gehweg. Mehrere Zeugen wählten umgehend den Notruf der Polizei. Die Beamten trafen den Hagener gegen 16.30 Uhr an. Das mitgeführte Gewehr war nicht geladen, jedoch durchaus schussfähig. Der Mann gab an, dass er die Waffe habe verkaufen wollen. Einen kleinen Waffenschein führte er vor Ort jedoch nicht mit sich. Die Beamten stellten das Gewehr sicher. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 41-jährige Hagener zeigte sich uneinsichtig und wurde im weiteren Verlauf zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Er erhielt eine Strafanzeige. (arn)

