Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte entwenden Elektroschrott

Hagen (ots)

Ein Mitarbeiter beobachtete am Dienstag (23.02.2021) gegen 20:05 Uhr drei Personen die den Elektroschrott einer Müllverbrennungsanlage in der Straße Am Pfannenofen durchsuchten und Teile entwendeten.

Bei einem Rundgang bemerkte der Mann drei Personen, die sich an einem Container der Anlage aufhielten. Diese flüchteten bei Erblicken des Mitarbeiters jedoch über einen Zaun in Richtung Alexanderstraße. Dabei hielten sie einige Teile, die sie zuvor aus dem Container entwendeten hatten unter den Armen. Eine vierte Person stand zudem hinter dem Zaun und behielt nach bisherigen Erkenntnissen die Umgebung im Blick. Alle vier Männer entkamen unerkannt.

Nach Angaben des Zeugen waren die Männer ca. 180 cm groß, hatten dunkle Haare und waren dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen und bittet weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell