Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Hagen-Wehringhausen

HagenHagen (ots)

Zwischen einem Ehepaar kam es am Montag (28.12.2020) gegen 16:00 Uhr zu einer häuslichen Gewalt in Hagen-Wehringhausen. Das Paar geriet zunächst in verbale Streitigkeiten. Im Rahmen dessen eskalierte der Streit jedoch und der Mann schlug seiner Frau zwei Mal mit der Faust ins Gesicht, wodurch diese leicht verletzt wurde. Anschließend verließ er die Wohnung. Durch die Polizei wurde ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot ausgesprochen. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

