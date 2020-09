Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit drei Verletzten an der Becheltestraße

Hagen (ots)

Am Montag, 21.09.2020, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Becheltestraße. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr dort eine 17-Jährige auf ihrer Honda in Richtung Vorhalle. Auf dem Rücksitz fuhr eine 16-Jährige mit. Um nach links auf ein Grundstück abzubiegen, bremste eine 63-Jährige vor dem Motorrad ihr Auto ab. Die 17-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und versuchte noch auszuweichen. Es kam dennoch zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die Motorradfahrerin und ihre Sozia stürzten und verletzten sich, genau wie die Autofahrerin, leicht. Rettungskräfte brachten sie später in Krankenhäuser. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (sh)

