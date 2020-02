Feuerwehr Bochum

FW-BO: Sturmtief "Sabine" - 15 weitere Einsätze bis 6.30 Uhr

Bochum (ots)

Auch in den Nachtstunden zwischen 1 Uhr und 6.30 Uhr musste die Feuerwehr Bochum immer wieder zu einzelnen sturmbedingten Einsätzen ausrücken. Insgesamt ist die Einsatzzahl auf 67 gestiegen.

An der Straße "Grüner Weg" stürzte ein Baum gegen ein Haus, an der Dördelstraße in Langendreer sind derzeit immer noch Einsatzkräfte damit beschäftigt, lose Äste aus einer Baumkrone zu entfernen.

Die Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes wurde mittlerweile herab gestuft, es muss aber weiterhin mit Sturmböen (bis 85 km/h) gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

