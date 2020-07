Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Hagen (ots)

Ein 68-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (07.07.2020) in Hohenlimburg schwer verletzt worden. Ein 69-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 09.30 Uhr die Mühlenbergstraße und beabsichtige in Höhe eines Garagenhofes nach links abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 68-Jährigen auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer fiel zu Boden. Hier blieb er schwerverletzt liegen und musste durch den Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2700 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (ts)

