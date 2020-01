Polizei Hagen

POL-HA: Handtasche aus Auto gestohlen

Hagen (ots)

Am Samstag zwischen 15.45 Uhr und 16.25 Uhr hatte eine 53-Jährige ihr Auto an der Buschmühlenstraße geparkt und einen Spaziergang unternommen. Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass ihr Ford aufgebrochen war. Eine unbekannte Person entwendete von der Rücksitzbank eine Handtasche. Darin befanden sich unter anderen die Geldbörse mit einer kleinen Summe an Bargeld sowie amtliche Dokumente. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen unter der Rufnummer 02331-9862066.

