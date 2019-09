Polizei Hagen

POL-HA: Container von Lotto-Toto-Geschäft aufgebrochen

Hagen (ots)

Am Donnerstagmorgen, zwischen 03:00 Uhr und 06:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Container an der Schwerter Straße ein. Das Gebäude wird von einem Lotto-Toto Geschäft genutzt, weil der nahe gelegene Lebensmittelmarkt umgebaut wird. Die Täter hebelten ein Fenster an der Rückseite des Containers auf und durchwühlten den Innenraum. Als Beute nahmen die Täter Tabakwaren mit. In welchem Wert dem Eigentümer ein Schaden entstanden ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066.

