POL-HA: Fußgänger von Auto erfasst

Hagen (ots) - Am Mittwoch befuhr eine 23-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel die Boeler Straße in Richtung Altenhagener Straße. Um 21.48 Uhr bog sie nach links auf die Alexanderstraße ab. Hierbei erfasste die junge Frau mit ihrem Fahrzeug einen 60-jährigen Fußgänger, der an der für ihn Grünlicht zeigenden Ampel die Straße überquerte. Der Fußgänger stürzte zu Boden. Er klagte über Schmerzen an der Schulter sowie am linken Knie und wurde daher einer Klinik zugeführt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell