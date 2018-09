POL-HA: Viele Handy-Verstöße bei Schwerpunktkontrolle

Hagen (ots) - Freitagvormittag kontrollierte die Polizei in der Hagener Innenstadt gezielt den Fahrzeugverkehr in Bezug auf Handy-Verstöße. Das Benutzen des Mobiltelefons während der Fahrt zählt zu den häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle. Durch die Beamtinnen und Beamten wurden an verschiedenen Stellen im Innenstadtbereich insgesamt 27 Verstöße festgestellt und mit einer Ordnungswidrikeitenanzeige geahndet. Hinzu kamen zwei Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht, eine Aufenthaltsermittlung, ein Haftbefehl sowie eine Anzeige, weil ein Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war.

