POL-HA: Frau nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt mit Unfall Blutprobe entnommen

Hagen (ots) - Am Dienstag, 27.02.2018, kam es zu einem Unfall auf der Friedensstraße. Gegen 06:00 Uhr rief ein Anwohner die Polizei und meldete einen Unfall. Eine Frau stieg, offenbar betrunken, in ein Auto und rammte kurz darauf einen geparkten Mazda. Wenige Meter weiter stellte sie ihren Ford ab und flüchtete zu Fuß. Die eingesetzten Beamten konnten eine 32-Jährige aufgreifen, auf die die Beschreibung zutraf. Sie war betrunken (knapp 1,6 Promille) und stritt die Tat ab. Im Ford fanden die Ermittler kurz darauf ein Portemonnaie mit den Ausweisdokumenten der Frau. Der mutmaßlichen Fahrerin wurden zwei Blutproben entnommen. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro.

