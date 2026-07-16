Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einsatztraining der Polizei Mönchengladbach im Gymnasium Gartenstraße

Mönchengladbach (ots)

In Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach und dem Schulamt trainieren Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mönchengladbach in den Sommerferien vom 21. Juli bis 4. August im Gymnasium an der Gartenstraße.

Der Trainingsort wurde gewählt, um dort unter realen örtlichen Gegebenheiten den polizeilichen Einsatz in einer Schule, beispielsweise bei Gefahrenlagen oder Bedrohungsszenarien, zu trainieren.

Die Ferien bieten sich zu diesem Zweck an, da das Gebäude zu diesem Zeitpunkt nicht frequentiert ist. An den jeweils mehrstündigen Trainings nehmen Beamtinnen und Beamte der Polizei Mönchengladbach aus verschiedenen Dienststellen teil.

Über detaillierte Trainingsinhalte kann aus einsatztaktischen Gründen keine weitere Auskunft gegeben werden. (et)

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