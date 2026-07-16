PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einsatztraining der Polizei Mönchengladbach im Gymnasium Gartenstraße

Mönchengladbach (ots)

In Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach und dem Schulamt trainieren Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mönchengladbach in den Sommerferien vom 21. Juli bis 4. August im Gymnasium an der Gartenstraße.

Der Trainingsort wurde gewählt, um dort unter realen örtlichen Gegebenheiten den polizeilichen Einsatz in einer Schule, beispielsweise bei Gefahrenlagen oder Bedrohungsszenarien, zu trainieren.

Die Ferien bieten sich zu diesem Zweck an, da das Gebäude zu diesem Zeitpunkt nicht frequentiert ist. An den jeweils mehrstündigen Trainings nehmen Beamtinnen und Beamte der Polizei Mönchengladbach aus verschiedenen Dienststellen teil.

Über detaillierte Trainingsinhalte kann aus einsatztaktischen Gründen keine weitere Auskunft gegeben werden. (et)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29-10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 13:55

    POL-MG: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Auf der Südstraße in Dahl ist es am gestrigen Dienstag, 14. Juli, zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 19-jährige Autofahrerin war eigenen Angaben zufolge gegen 20 Uhr auf der Südstraße in Richtung Webschulstraße unterwegs, als sie beabsichtigte, auf dem Grundstück eines dortigen Parkhauses zu drehen und auf die andere Straßenseite ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 13:15

    POL-MG: Verkehrsunfallflucht | 19-Jährige Radfahrerin verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am vergangenen Dienstag, 14. Juli, ist es auf der Heinrich-Pesch-Straße in Schrievers zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die 19-Jährige war eigenen Angaben zufolge gegen 6 Uhr morgens auf der Heinrich-Pesch-Straße unterwegs, als sich ihr in Höhe der Einfahrt zur LVR-Klinik Rheydt ein schwarzer VW Polo genähert habe und auf den dortigen ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 09:39

    POL-MG: Hardterbroich-Pesch | Festnahme von Mehrfachintensivtäter

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei hat am vergangenen Montag, 13. Juli, einen Mann wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls erfolgreich festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen 19.45 Uhr hatte eine 36-jährige Mönchengladbacherin über die 110 gemeldet, dass ein unbekannter Mann soeben die Scheibe ihres geparkten Autos auf der Prinzenstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren