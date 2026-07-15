Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht | 19-Jährige Radfahrerin verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Dienstag, 14. Juli, ist es auf der Heinrich-Pesch-Straße in Schrievers zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Die 19-Jährige war eigenen Angaben zufolge gegen 6 Uhr morgens auf der Heinrich-Pesch-Straße unterwegs, als sich ihr in Höhe der Einfahrt zur LVR-Klinik Rheydt ein schwarzer VW Polo genähert habe und auf den dortigen Parkplatz abgebogen sei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden sei sie mit ihrem Fahrrad ausgewichen und auf die Straße gestürzt.

Die 19-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Autofahrer geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

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