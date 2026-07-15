Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Südstraße in Dahl ist es am gestrigen Dienstag, 14. Juli, zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Eine 19-jährige Autofahrerin war eigenen Angaben zufolge gegen 20 Uhr auf der Südstraße in Richtung Webschulstraße unterwegs, als sie beabsichtigte, auf dem Grundstück eines dortigen Parkhauses zu drehen und auf die andere Straßenseite in Richtung Hofstraße zu gelangen. Gleichzeitig fuhr nach ersten Erkenntnissen der 29-jährige Motorradfahrer auf der Südstraße in Richtung Webschulstraße. Er kollidierte bei dem Wendemanöver mit der Autofahrerin und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Frau blieb unverletzt.

Die Südstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme durch die Polizei gesperrt. (sts)

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