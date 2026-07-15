Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hardterbroich-Pesch | Festnahme von Mehrfachintensivtäter

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am vergangenen Montag, 13. Juli, einen Mann wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls erfolgreich festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gegen 19.45 Uhr hatte eine 36-jährige Mönchengladbacherin über die 110 gemeldet, dass ein unbekannter Mann soeben die Scheibe ihres geparkten Autos auf der Prinzenstraße eingeschlagen und ein Portemonnaie entwendet habe. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und traf wenige Minuten später auf einen Mann an der Sophienstraße, zu dem die Täterbeschreibung passte.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten unter anderem mehrere gestohlene Bankkarten sowie Werkzeug. Sie nahmen den 42-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Der Mann ist Mehrfachintensivtäter und war wegen ähnlicher Delikte bereits in Haft. Die Kriminalpolizei führte ihn am gestrigen Dienstag einer Haftrichterin vor. Diese folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft für den 42-Jährigen an. (sts)

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