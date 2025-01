POL-MG: Falscher Polizist: 90-Jähriger um erhebliche Bargeldsumme gebracht

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstagmorgen, 7. Januar, meldeten Zeugen einen stark blutenden Mann, der sich an der Breite Straße aufhielt. Der 39-Jährige sagte aus, dass er am Vorabend zwischen 18 und 19 Uhr von vier bis fünf Personen auf dem Rheydter Marktplatz beraubt worden sei. Die Personen sollen ihn geschlagen und sein Mobiltelefon, Bargeld und einen Schlüssel entwendet haben. Der 39-Jährige konnte lediglich ...

