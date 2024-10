Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Präventionskampagne gegen den Wohnungseinbruchdiebstahl "Riegel vor! Sicher ist sicherer." 2024

Mönchengladbach (ots)

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist immer ein schockierendes Erlebnis. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch tiefgreifende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für viele Betroffene oft schwerwiegender als der rein materielle Schaden.

Durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik können jedoch viele Einbrüche verhindert werden. Über ein Drittel der Einbrüche bleibt nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen oder auch durch aufmerksame Nachbarn im Versuch stecken. Um zu wissen, wie das effektiv funktioniert, führt die Polizei NRW schon zum zwölften Mal das landesweite Aktionswochenende "Riegel vor!" gegen Wohnungseinbruch durch. In 2024 findet dieses vom Freitag, 25. Oktober, bis Sonntag, 27. Oktober, statt.

Das Team von der Kriminalprävention der Polizei Mönchengladbach möchten Sie zu dem Thema informieren und Ihnen alle Informationen zum Einbruchschutz anbieten.

Wir sind am Freitag, den 25. Oktober, auf dem Marktplatz in Rheydt sowie am Samstag, 26. Oktober, auf dem Sonnenhausplatz vor dem MINTO jeweils zwischen 10 Uhr und 14 Uhr für Sie vor Ort. Sprechen Sie uns gerne an und lassen Sie sich von Fachleuten kostenlos und neutral über Sicherungsmaßnahmen beraten, die aus Sicht der Polizei für Ihr Haus oder Ihre Wohnung sinnvoll und empfehlenswert sind. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit am Sonntag, 27. Oktober, ebenfalls zwischen 10 Uhr und 14 Uhr, unsere Experten telefonisch unter 02161-29 12514 zu kontaktieren um all Ihre Fragen zu stellen.

Die wichtigsten Tipps und Hinweise zum Thema Wohnungseinbruch sind:

1. Fenster nicht auf Kipp lassen, wenn man das Haus verlässt. Ein auf Kipp stehendes Fenster ist für den Täter wie ein offenes Fenster.

2. Haustür bei Verlassen (auch nur für kurze Zeit) immer abschließen statt nur zuziehen.

3. Größere Bargeldbeträge sollten auf keinen Fall zu Hause aufbewahrt werden.

4. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

5. Technische Sicherungen wirken abschreckend. Das zeigen auch die Zahlen in dem Bereich. Weit über ein Drittel aller Einbrüche scheitern bereits an einer guten Sicherung der Häuser oder Wohnungen. Die Polizei empfiehlt daher eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. (JL)

Viele weitere Tipps für einen effektiven Einbruchschutz gibt es darüber hinaus unter folgendem Link: www.k-einbruch.de

