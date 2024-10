Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ehrliche Finderin: Handtasche nach Diebstahl wiedergefunden

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 22. Oktober, hat eine 29-Jährige eine Handtasche bei der Polizei in Rheydt abgegeben. Recherchen ergaben, dass Unbekannte die Tasche am Vortag einer Seniorin entwendet hatten.

Gegen 16 Uhr am Mittwochnachmittag erschien eine 29-Jährige in der Polizeiwache Rheydt und gab dort eine Damenhandtasche ab. In der Handtasche befanden sich neben verschiedenen persönlichen Gegenständen auch Dokumente sowie eine Handynummer.

Die Polizei konnte die Eigentümerin der Tasche ermitteln. Dabei handelt es sich um eine 80-jährige Mönchengladbacherin. Sie gab an, gegen Mittag an der Mittelstraße in einem Lebensmittelgeschäft eingekauft zu haben. Danach hatte die Seniorin im Parkhaus ihre Einkäufe ins Auto geladen und war nach Hause gefahren, wo sie feststellte, dass ihre Handtasche fehlte. Augenscheinlich hatten Unbekannte die Tasche an sich gebracht, nachdem die Frau die Filiale verlassen hatte.

Die Täter nahmen das Bargeld - eine Summe im niedrigen dreistelligen Bereich - heraus und entsorgten die Tasche, vermutlich hinterher. Dank der ehrlichen Finderin konnte die Polizei die Handtasche samt des übrigen Inhalts an die 80-Jährige aushändigen.

Angesichts der kommenden Vorweihnachtszeit warnt die Polizei: Taschendiebstähle gehören zu den häufigsten Delikten im öffentlichen Raum. Diebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen.

Präventionshinweise und Verhaltenstipps zu diesem Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell