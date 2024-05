POL-MG: Diebe stehlen Bargeld, Alkohol und Fleisch

Mönchengladbach (ots) - Zwei Männer und eine Frau haben sich am Dienstag, 21. Mai, als Wasserwerker ausgegeben und ein älteres Ehepaar in Holt bestohlen. Nach Angaben des 90-jährigen Ehemanns und seiner 87-jährigen Ehefrau klingelte es gegen 12.30 Uhr an ihrer Haustür. Nach dem Öffnen hätten eine jüngere Frau und zwei Männer vor ihnen gestanden. Das Trio habe ...

mehr