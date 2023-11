Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 25. Oktober, ist es zwischen einem 56-jährigen Autofahrer und zwei unbekannten Personen am Schloss Rheydt zu einem Streit gekommen. Dabei hat einer der Unbekannten den Geschädigten ins Gesicht geschlagen und sein Fahrzeug beschädigt.

Der 56-Jährige war nach eigenen Angaben gegen 17.10 Uhr in seinem Pkw auf der Pferdmengestraße am Schloss Rheydt unterwegs, als ihm zwei Hunde entgegenkamen. Die Tiere waren nicht angeleint und der Fahrer bremste auf Schrittgeschwindigkeit herunter. Dann seien die Besitzer der Hunde - ein Mann und eine Frau - in aggressiver Art und Weise auf ihn zugekommen. Scheinbar störten sie sich daran, dass er in der Nähe des Hundesportvereins mit dem Auto unterwegs war. Es entwickelte sich ein Streit, bei dem der unbekannte Mann den Autofahrer ins Gesicht geschlagen und gegen das Fahrzeug getreten haben soll. An dem Pkw entstand Sachschaden. Die beiden Personen entfernten sich dann in Richtung der Straße In Der Bungt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell