Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall fordert zwei Leichtverletzte - Kradfahrer wird Vorfahrt genommen

Mönchengladbach-Uedding (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19:57 Uhr, befährt ein 35-Jähriger mit seinem Kraftrad und seiner 29-Jährigen Sozia die Krefelder Straße in Richtung Hindenburgstraße. An der Kreuzung Krefelder Straße Ecke Am Bahnhof beabsichtigt er weiter geradeaus in Richtung Hindenburgstraße zu fahren. Ein 59-Jähriger befährt die Krefelder Straße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigt an der zuvor genannten Kreuzung nach links abzubiegen. Dabei beachtet er nicht die Vorfahrt des bevorrechtigten Kradfahrers. Um eine Kollision zu vermeiden muss er eine Gefahrenbremsung vornehmen. Dabei stürzen beide mit dem Kraftrad auf den Asphalt. Hierbei ziehen sie sich leichte Verletzungen zu und müssen zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Es kommt im Rahmen der Unfallaufnahme zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr beseitigt. (Bi.)

