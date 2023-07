Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Neuwerk

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Wochenende an der Neersbroicher Straße in Neuwerk einen Einbruch in eine Wohnung verübt und mehrere Wertsachen entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 8. Juli, 19.20 Uhr, und Sonntag, 9. Juli, 21 Uhr. Der oder die Täter hebelten die Terassentür der Erdgeschosswohnung gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt. Drinnen durchsuchten sie mehrere Räume nach Beute und entkamen unerkannt mit mehreren Elektrogeräten und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegennimmt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell