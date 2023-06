Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zu zweit auf E-Scooter unterwegs: 19-Jährige nach Sturz im Krankenhaus - 18-Jährige leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Beim Sturz von einem E-Scooter haben am Mittwoch, 31. Mai, um 10.50 Uhr an der Viersener Straße im Stadtteil Am Wasserturm eine 19-Jährige und eine 18-Jährige zum Teil schwere Verletzungen erlitten.

Die beiden jungen Frauen waren laut Angaben von Zeugen zu zweit auf dem E-Scooter unterwegs, wobei sich die eine an der anderen festhielt. Die 19-Jährige, die dabei vorne stand und den Scooter lenkte, verlor an der Unfallstelle die Kontrolle über das Fahrzeug und die beiden kamen zu Fall. Dabei erlitt die 19-Jährige Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten sie dorthin. Ihre 18-jährige Freundin zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei warnt davor, einen E-Scooter zu zweit zu benutzen. Das Verletzungsrisiko dabei ist groß. Eine andere Person auf einem E-Scooter zu befördern stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die ein Verwarnungsgeld in Höhe von 10 Euro zur Folge haben kann. (jn)

