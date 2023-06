POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - Bei einem Unfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen sind am Donnerstagmorgen, 1. Juni, um 6.20 Uhr ein 52-jähriger Busfahrer und ein 35-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der Busfahrer war mit einem Gelenkbus auf der Mülgaustraße in Richtung Odenkirchen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er in den ...

