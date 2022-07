Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 37-Jähriger bei Raub schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag, 5. Juli, bei einem Gespräch erfuhr, war ein 37-Jähriger Obdachloser in der Nacht zu Sonntag, 2. Juli, im Bereich der Altstadt von mehreren Personen beraubt worden. Sie fügten ihm dabei mehrere erhebliche Verletzungen zu.

Ein Polizist hatte den 37-Jährigen im Zuge seiner Streifentätigkeit angesprochen, um ein normales Bürgergespräch mit ihm zu führen. Hierbei erzählte der 37-Jährige dann dem Polizisten von der Tat, die er wie folgt schilderte:

Er war am Samstag gegen 3 Uhr zusammen mit seinem Hund aus der Altstadt in Richtung Marktstieg gegangen, als ihn vier entgegenkommende Personen umzingelten. Sie forderten unter Androhung von Gewalt Geld. Als der 37-Jährige sagte, dass er keines besitze, schlugen und traten sie gemeinschaftlich auf ihn ein. Einer entriss ihm die Bauchtasche. Auf das laute Bellen des Hundes hin flüchteten sie in Richtung Kaiserstraße.

Eine etwas genauere Beschreibung liegt derzeit lediglich vom Haupttäter vor, der ihm auch die Bauchtasche entriss. Alle Personen seien männlich gewesen, ca. 20-25 Jahre alt und "eher nordafrikanischen Aussehens". Der Haupttäter hatte wohl eine auffällige Narbe unter dem rechten Auge.

Ärzte attestierten ihm mehrere Verletzungen, die er ambulant behandeln ließ.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und fragt: Wer hat die Tat und / oder die Täter auf der Flucht gesehen? Wer kann weitere Angaben machen, die zur Ermittlung der Täter führen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

