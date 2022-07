POL-MG: Raubversuch in Rheydt

Mönchengladbach (ots) - An jeweils einer Schule in Hardt und in Heyden haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam an Türen zu schaffen gemacht. Sie flüchteten in Hardt ohne, in Heyden mit schmaler Beute. Bei der Schule am Heilstättenweg meldeten Zeugen am Montag, 4. Juli, gegen 19 Uhr die Beschädigungen. Polizisten stellten vor Ort zwei massiv aufgebrochene Türen fest. Weder ein genauer Tatzeitraum noch etwaige ...

